Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що прийнято рішення відпустити частину в'язнів під домашній арешт, в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято федеральним бюро в’язниць, після того як у в’язнів діагностували інфікування коронавірусом.

В першу чергу, випускати будуть тих в’язнів, які знаходиться в федеральних в’язницях. Це в’язниці, в яких вже є хворі на коронавірус. Зокрема, ув’язнені тюрем “Окдейл” в Луїзіані, “Елктон” в Огайо і “Данбері” в Коннектикуті.

“Усіх в’язнів, яких ви вважаєте підходящими кандидатами для домашнього ув’язнення, ви повинні негайно обробити для передачі, а потім негайно передати їх після 14-денного карантину”, – заявив Барр.

Наказ Барра опублікували після новини про смерть п’ятьох ув’язнених FCI Oakdale 1 і двох з FCI Elkton 1 від коронавірусу.

Ще 91 ув’язнений і 50 співробітників в 122 в’язницях хворіють COVID-19.

У зв’язку з тим, що в федеральних в’язницях, як правило, ув’язнені перебувають в тісних камерах, користуються загальними ванними кімнатами і мають обмежений доступ до медобслуговування, пенітенціарні установи можуть бути “потенційними теплицями для зараження”.