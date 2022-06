Відповідний відеоролик міністерство оборони Великої Британії опублікувало у Twitter.

“Наступ Росії на північ України закінчився поразкою. Росія не змогла реалізувати власні принципи ведення війни. При обмеженій боєздатності багатьох підрозділів вона надто розкинула свої сили без достатньої підтримки артилерії та бойової авіації”, – заявили у відомстві.

Також в міноборони зазначили, що напад РФ базувався лише на оптимістичних оцінках щодо того, що російські війська будуть привітно зустрічати в Україні.

Наразі Росія – стратегічно виснажена і досягає результатів на Донбасі повільно та зі значними втратами.

1/2 Russia’s assault into northern Ukraine ended in a costly failure. Russia failed to implement its own principles of war. With the limited combat readiness of many units, it spread its forces too thinly without enough support from artillery and combat aircraft. pic.twitter.com/wujUf41NXd

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022