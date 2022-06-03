Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У повідомленні зазначається, що проросійські наративи в західному сегменті просувають здебільшого ексофіцери та політики. Близько 40 західних експертів повідомляли про “мережу біологічних лабораторій в Україні”, “провокування РФ НАТО та США до військової агресії в Україні” та “неминучу перемогу армії Росії”.
Західні експерти в перший місяць війни агресивні дії РФ експерти обґрунтовували розробнокю в Україні зброї масового ураження проти росіян, що начебто здійснювалася.
У березні та квітні російська пропаганда через колишніх військових США та ЄС намагалася перекласти провину за агресію на НАТО та США, а в травні проросійські “експерти” просили США та ЄС схилити Україну до капітуляції.
Наголошується, що плани РФ і досі не реалізовані, тому риторика пропаганди трансформується.
- Раніше в МЗС України закликали Reuters не просувати російську пропагандистську лексику.
- Також ЦПД спростував фейк про здорожчання газу в Україні.