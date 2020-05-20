Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти.
Так, тестування пройдуть з:
математики – 25 червня;
української мови та літератури – 30 червня;
з фізики – 2 липня;
з іспанської, німецької, французької мови – 6 липня;
з англійської мови – 7 липня;
з історії України – 9 липня;
з біології – 13 липня;
з географії – 15 липня;
з хімії – 17 липня.
Відзначається, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх сторінок запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО – до 29 липня 2020.
Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.
У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО з 25 травня – 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.
Раніше в Міністерстві освіти повідомляли про два сценарії проведення ЗНО (залежно від термінів дії карантину). Крім дат 25 червня – 17 липня, розглядався варіант проведення ЗНО з 17 серпня по 4 вересня (якби карантинні обмеження тривали до початку серпня).
- Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році відбуватиметься з дотриманням соціального дистанціювання і з використанням засобів індивідуального захисту. За правилами, при складанні ЗНО в аудиторії мають перебувати максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов’язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії.
- Міністерство освіти і науки України перенесло на місяць терміни вступної кампанії через спалах коронавірусу і карантин. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.