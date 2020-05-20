У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, тестування пройдуть з:

математики – 25 червня;

української мови та літератури – 30 червня;

з фізики – 2 липня;

з іспанської, німецької, французької мови – 6 липня;

з англійської мови – 7 липня;

з історії України – 9 липня;

з біології – 13 липня;

з географії – 15 липня;

з хімії – 17 липня.

Відзначається, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх сторінок запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО – до 29 липня 2020.

Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.

У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО з 25 травня – 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.

Раніше в Міністерстві освіти повідомляли про два сценарії проведення ЗНО (залежно від термінів дії карантину). Крім дат 25 червня – 17 липня, розглядався варіант проведення ЗНО з 17 серпня по 4 вересня (якби карантинні обмеження тривали до початку серпня).