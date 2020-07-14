Увечері 14 липня в різних містах країни люди вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти відмови в реєстрації кандидатами на пост президента альтернативних висуванців — Віктора Бабарико та Валерія Цепкало.

Про це повідомляє DW.

Люди не мали при собі ні прапорів, ні плакатів з гаслами. Вони просто йшли вулицею і плескали в долоні. Машини, які проїжджали повз, сигналили на знак солідарності з учасниками ходи. Крім піших учасників акції, на проспекті Незалежності зібралося безліч велосипедистів.

Протестующих на проспекте Независимости в Минске становится все больше. ОМОН пытается развернуть толпу на боковые улицы (но получается так себе):

– Туда проходим, пожалуйста!

– А нам сказали – прямо. Нам разрешили! Спасибо! pic.twitter.com/tqvp2zfU4p — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Незабаром до центру міста під’їхали автозаки, почалися перші затримання. Так, журналістів радіостанції “Єврорадіо” затримали прямо під час стріму з місця подій. Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало зле.

Близько 21 годин почалися сутички протестувальників з поліцією.

Близько 20.45 популярний у країні Telegram-канал “Білорусь головного мозку” повідомив про затримання журналістів “Радіо Свобода”. Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, затримання продовжилися. У відповідь присутні почали кричати “Ганьба!” і “Живе Білорусь!”.

В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

До цієї акції не закликав жоден з потенційних кандидатів у президенти Білорусі: її анонсував в інтернеті відомий білоруський блогер і журналіст Степан Путіло, він же Nexta.

ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти банкіру Віктору Бабарико.

Відзначається, що Бабарико вважали найсерйознішим конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів.