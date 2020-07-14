Про це повідомляє DW.

Люди не мали при собі ні прапорів, ні плакатів з гаслами. Вони просто йшли вулицею і плескали в долоні. Машини, які проїжджали повз,  сигналили на знак солідарності з учасниками ходи. Крім піших учасників акції, на проспекті Незалежності зібралося безліч велосипедистів.

Незабаром до центру міста під’їхали автозаки, почалися перші затримання. Так, журналістів радіостанції “Єврорадіо” затримали прямо під час стріму з місця подій. Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало зле.

Близько 21 годин почалися сутички протестувальників з поліцією.

Близько 20.45 популярний у країні Telegram-канал “Білорусь головного мозку” повідомив про затримання журналістів “Радіо Свобода”. Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, затримання продовжилися. У відповідь присутні почали кричати “Ганьба!” і “Живе Білорусь!”.

До цієї акції не закликав  жоден  з потенційних кандидатів у президенти Білорусі: її анонсував в інтернеті відомий білоруський блогер і журналіст Степан Путіло, він же Nexta.

ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти банкіру Віктору Бабарико.

Відзначається, що Бабарико вважали найсерйознішим конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За  інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів.