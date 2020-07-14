Про це повідомляє DW.
Люди не мали при собі ні прапорів, ні плакатів з гаслами. Вони просто йшли вулицею і плескали в долоні. Машини, які проїжджали повз, сигналили на знак солідарності з учасниками ходи. Крім піших учасників акції, на проспекті Незалежності зібралося безліч велосипедистів.
Минск, площадь Победы сейчас #беларусь pic.twitter.com/KW4HHHrREp
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020
#минск #беларусь Якуба Колоса pic.twitter.com/yPRNQlQ2CS
— а ты картошка 97% (@korykiotis) July 14, 2020
Протестующих на проспекте Независимости в Минске становится все больше. ОМОН пытается развернуть толпу на боковые улицы (но получается так себе):
– Туда проходим, пожалуйста!
– А нам сказали – прямо. Нам разрешили! Спасибо! pic.twitter.com/tqvp2zfU4p
— DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020
Незабаром до центру міста під’їхали автозаки, почалися перші затримання. Так, журналістів радіостанції “Єврорадіо” затримали прямо під час стріму з місця подій. Ще одного чоловіка затримали після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало зле.
Близько 21 годин почалися сутички протестувальників з поліцією.
Потасовка с ОМОНом в Минске #минск pic.twitter.com/Dultfra00M
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020
Близько 20.45 популярний у країні Telegram-канал “Білорусь головного мозку” повідомив про затримання журналістів “Радіо Свобода”. Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, затримання продовжилися. У відповідь присутні почали кричати “Ганьба!” і “Живе Білорусь!”.
В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G
— DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020
До цієї акції не закликав жоден з потенційних кандидатів у президенти Білорусі: її анонсував в інтернеті відомий білоруський блогер і журналіст Степан Путіло, він же Nexta.
ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти банкіру Віктору Бабарико.
Відзначається, що Бабарико вважали найсерйознішим конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів.
- 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вже вшосте.
- 31 травня в Білорусі пройшли масові затримання опозиційних активістів.