Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

У неділю, 29 грудня, в центрі Мінська знову протестували проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії. В акціях взяли участь більше сотні людей. Зазначимо, що протест було анонсувано білоруським активістом Павлом Северинцем. Його, як повідомлялося раніше, 18 грудня затримали бійці ОМОНу.

Для всіх бажаючих, як й на минулих акціях, організували “вільний мікрофон”.

Друга акція протесту — “живий ланцюг” — пройшла в той же день за годину після завершення першої. Учасники “живого ланцюга” простояли під снігом близько півгодини. Акцію планували “розтягнути” від місцевого Головпоштамту до Жовтневої площі, але учасників вистачило тільки на два квартали “живого ланцюга”.

Зазначається, що затримань під час акції не було, також правоохоронці не заважали її проведенню, але були присутні на місці. Зокрема, співробітники ДАІ стояли на дорозі уздовж протестуючих та контролювали, щоб ті не виходили на проїжджу частину.

Нагадаємо, 30 грудня посол Білорусі в РФ Володимир Семашко заявив, що Російська Федерація та Білорусь в рамках об’єднання в Союзну державу створять єдині парламент та уряд.