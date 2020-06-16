Станом на ранок вівторка, 16 червня, у світі виявлено 8018742 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом – 2 113 901 особа. На другому місці Бразилія – 888 271 особа; третя Росія – там 536 484 хворих.

Далі йдуть Індія (332 424), Велика Британія (298 315), Іспанія (244 109), Італія (237 290), Перу (232 992), Франція (194 305), Іран (189 876), Німеччина (187 682), Туреччина (179 831) і Чилі (179 436).

Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі становить 436 406 людей. У свою чергу, одужали 3 844 407 осіб.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 116 125 осіб, Бразилії — 43 959, Великій Британії — 41 821, Італії — 34 371, Франції — 29 439 та Іспанії — 27 136.