Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу.

Про це він сказав в програмі “Взгляд с Банковой”.

Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися з акцентом на здачу українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переглянути свій геополітичний вектор.

“І загальний меседж такий, як мені здається, — якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу”, — акцентував спікер української делегації в ТКГ.

Арестович уточнив, що у “розвороті на Схід” він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В’єтнамом, Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

“Які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб’єктизувати, тобто, позбавити її історичної долі, суб’єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свою сторону. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї йде боротьба. Президент бореться за суб’єктність України”, — резюмував спікер української делегації в ТКГ.

Арестович також заявив, що Україна розвернеться на Схід, якщо Захід буде на нас тиснути.