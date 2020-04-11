Влада Ірпеня (Київська область) оприлюднила інформацію про першу жертву коронавірусу в місті, але після отримання результатів ПЛР-тестування спростувала її.

Так, вранці 11 квітня перший заступник міського голови Олександр Маркушин на своїй Facebook-сторінці повідомив про смерть 68-річного чоловіка нібито від коронавірусу.

Зазначалося, що о 6:00 ранку авто “швидкої допомоги” доставило чоловіка в Ірпінську міську лікарню з ознаками легеневої недостатності, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Однак врятувати пацієнта не вдалося.

Лабораторно діагноз станом на ранок ще не встигли підтвердити. У той же час Маркушин писав, що два експрес-тести показали наявність коронавірусу.

Увечері ж чиновник на своїй сторінці в Facebook уточнив, що причиною смерті чоловіка був не COVID-19. ПЛР-тест, проведений у лабораторії, виявився негативним (незважаючи на два позитивні експрес-тести).

“Щойно ми отримали результат ПЛР-дослідження 68-річного жителя Ірпеня, який сьогодні помер в Ірпінській міській лікарні. Результат на COVID-19 у нього негативний, попри те, що експрес-тести двічі показали позитивний результат. Тепер можемо з впевненістю сказати: причина смерті чоловіка – не COVID-19. Тепер родина зможе спокійно провести чоловіка в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку із тяжкою втратою”, – написав Маркушин.