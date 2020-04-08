Рішення щодо скасування карантину в Україні буде ухвалюватися ближче до його завершення. Дане питання в Міністерстві охорони здоров'я коментуватимуть не раніше 18 квітня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ України зараз порівнює всі сценарії, які відбуваються в інших країнах.

“Зараз ми спостерігаємо за розвитком епідеміологічної ситуації в Україні, порівнюємо всі сценарії, які відбуваються в країнах Євросоюзу, а також у країнах-сусідах, які пізніше за нас впровадили превентивні заходи. Рішення щодо впровадження та скасування карантину буде прийматися ближче до терміну його завершення”, – наголосив Ляшко.

Він нагадав, що Україна знаходиться “тільки в третьому дні посилених, більш жорстких карантинних заходів”.

“Тому питання скасування карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати”, – зазначив Ляшко.

Як відомо, карантинні заходи в Україні були продовжені Урядом до 24 квітня.

(На відео – з 18:30)