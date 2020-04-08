Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, МОЗ України зараз порівнює всі сценарії, які відбуваються в інших країнах.
“Зараз ми спостерігаємо за розвитком епідеміологічної ситуації в Україні, порівнюємо всі сценарії, які відбуваються в країнах Євросоюзу, а також у країнах-сусідах, які пізніше за нас впровадили превентивні заходи. Рішення щодо впровадження та скасування карантину буде прийматися ближче до терміну його завершення”, – наголосив Ляшко.
Він нагадав, що Україна знаходиться “тільки в третьому дні посилених, більш жорстких карантинних заходів”.
“Тому питання скасування карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати”, – зазначив Ляшко.
Як відомо, карантинні заходи в Україні були продовжені Урядом до 24 квітня.
(На відео – з 18:30)
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