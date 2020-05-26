Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.
Він сказав, що зараз ІФА-тестування не є методом встановлення діагнозу про зараження COVID-19.
Поки що єдиним методом є ПЛР-тестування.
“Те, що стосується наявності лабораторного тестування – в тому числі, в приватних лабораторіях, дійсно, його набагато більше, ніж в лабораторіях для проведення ПЛР-тестування. Вони встановлені в багатьох наших лікарнях – все це можливо, в тому числі, і в приватних установах”, – заявив Степанов.
- 16 травня Максим Степанов анонсував запуск ІФА-тестування на виявлення коронавірусної інфекції та антитіл. Його планувалося розпочати цього тижня.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що застосування тест-систем ІФА, які визначають наявність антитіл до коронавірусу, може стати варіантом виходу України з карантину.