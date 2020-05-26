Тести імуноферментного аналізу (ІФА) на визначення антитіл до коронавірусної інфекції можна буде робити як в державних, так і в приватних лабораторіях.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Він сказав, що зараз ІФА-тестування не є методом встановлення діагнозу про зараження COVID-19.

Поки що єдиним методом є ПЛР-тестування.

“Те, що стосується наявності лабораторного тестування – в тому числі, в приватних лабораторіях, дійсно, його набагато більше, ніж в лабораторіях для проведення ПЛР-тестування. Вони встановлені в багатьох наших лікарнях – все це можливо, в тому числі, і в приватних установах”, – заявив Степанов.