Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, де в країні виготовляють ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.

Про це він розповів під час брифінгу.

ПЛР-системи українського виробництва роблять на підприємстві “Укргентех”.

“Уже почалися поставки ПЛР-систем від українського виробника – це підприємство “Укргентех”, – заявив Степанов.

Також міністр пояснив, що одна ПЛР-система – це майже 100 тестів.

За вчорашній день, 24 квітня, була поставка двох тисяч ПЛР-систем. Таким чином, в регіони передали майже 200 тисяч тестів.

Сьогодні, 25 квітня, в регіони відправили ще близько 100 тисяч тестів, а 26 квітня планують відправити 150 тисяч тестів.

Крім “Укргентеха”, для дослідження і виготовлення тестів виділили фінансування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. При цьому, міністр пояснив, що вчені – не виробники, тому важливо “налагодити синергію між вченими і промисловими підприємствами, які безпосередньо займаються виготовленням ПЛР-систем”.