Про це він розповів під час брифінгу.
ПЛР-системи українського виробництва роблять на підприємстві “Укргентех”.
“Уже почалися поставки ПЛР-систем від українського виробника – це підприємство “Укргентех”, – заявив Степанов.
Також міністр пояснив, що одна ПЛР-система – це майже 100 тестів.
За вчорашній день, 24 квітня, була поставка двох тисяч ПЛР-систем. Таким чином, в регіони передали майже 200 тисяч тестів.
Сьогодні, 25 квітня, в регіони відправили ще близько 100 тисяч тестів, а 26 квітня планують відправити 150 тисяч тестів.
Крім “Укргентеха”, для дослідження і виготовлення тестів виділили фінансування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. При цьому, міністр пояснив, що вчені – не виробники, тому важливо “налагодити синергію між вченими і промисловими підприємствами, які безпосередньо займаються виготовленням ПЛР-систем”.
- У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.