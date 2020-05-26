Про це він сказав на брифінгу в МОЗ.

“Відкриття можливо виключно на останньому етапі виходу з карантину. Для нас дуже важливо, щоб ризики інфікування були мінімальні – практично були відсутні, якщо ми говоримо про наших дітей”, – сказав міністр.

Він також підкреслив, що попередньо, перед відкриттям, МОЗ видасть рекомендації для роботи дитячих таборів.