Про це він сказав на брифінгу в МОЗ.
“Відкриття можливо виключно на останньому етапі виходу з карантину. Для нас дуже важливо, щоб ризики інфікування були мінімальні – практично були відсутні, якщо ми говоримо про наших дітей”, – сказав міністр.
Він також підкреслив, що попередньо, перед відкриттям, МОЗ видасть рекомендації для роботи дитячих таборів.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що говорити про проведення концертів в Україні можна буде після 22 червня.
- З 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, відкриються дитячі садки, спортивні комплекси і фітнес-центри, а також будуть зняті обмеження на відвідування кладовищ.