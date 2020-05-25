На даному етапі говорити про проведення концертів в Україні неможливо, оскільки до 22 червня діє адаптивний карантин. Ближче до цієї дати в Уряді розглядатимуть можливість проведення подібних масових заходів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, відповідаючи на запитання, коли влада дозволить проводити концерти і чи відбудеться концерт Ленні Кравіца, призначений на 13 червня.

“13 червня навряд чи, це неможливо. Тому що, виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і нашої постанови по карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні або на тому етапі, який настане з 1 червня, або після 10 червня”, – зазначив він.

“Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – як, яким чином можна дозволити великі заходи, в які терміни і за яких умов”, – додав Степанов.

(На відео – з 12:12)

Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.

Перший етап ослаблення адаптивного карантину розпочався 22 травня: дозволена робота громадського транспорту і внутрішньообласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) і спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також робота готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочався 25 травня, Уряд дозволив відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок і респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

Третій етап ослаблення розпочнеться в країні з 1 червня. Тоді буде відновлена ​​робота фітнес-центрів і навчальних закладів, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні перевезення залізничним транспортом.

В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який розпочнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів в приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.

П’ятий етап ослаблення адаптивного карантину включає тільки відновлення авіаперельотів. Цей етап ослаблення розпочнеться 15 червня.