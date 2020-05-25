Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, відповідаючи на запитання, коли влада дозволить проводити концерти і чи відбудеться концерт Ленні Кравіца, призначений на 13 червня.
“13 червня навряд чи, це неможливо. Тому що, виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і нашої постанови по карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні або на тому етапі, який настане з 1 червня, або після 10 червня”, – зазначив він.
“Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – як, яким чином можна дозволити великі заходи, в які терміни і за яких умов”, – додав Степанов.
(На відео – з 12:12)
Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.
Перший етап ослаблення адаптивного карантину розпочався 22 травня: дозволена робота громадського транспорту і внутрішньообласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) і спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також робота готелів, але з обмеженнями.
На другому етапі, який розпочався 25 травня, Уряд дозволив відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок і респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.
Третій етап ослаблення розпочнеться в країні з 1 червня. Тоді буде відновлена робота фітнес-центрів і навчальних закладів, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні перевезення залізничним транспортом.
В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який розпочнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів в приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.
П’ятий етап ослаблення адаптивного карантину включає тільки відновлення авіаперельотів. Цей етап ослаблення розпочнеться 15 червня.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні станом на 25 травня зафіксовано 21 тис. 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 259 нових випадків, що є найменшою кількістю з початку квітня.