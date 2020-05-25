З 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, відкриються дитячі садки, спортивні комплекси і фітнес-центри, а також будуть зняті обмеження на відвідування кладовищ.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, з 1 червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, планується відкрити:

• дитячі садки;

• спортивні комплекси і зали, фітнес-центри (крім басейнів);

• дитячо-юнацькі спортивні школи;

• пляжі і зони відпочинку біля водойм;

• заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів.

“Також з 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ”, – зазначив Кличко.

Мер столиці нагадав, що з 23 травня в Києві розпочався другий етап ослаблення обмежень. Зокрема, відкрилися магазини площею до 1000 квадратних метрів. Відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт, який “повинен перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння”.

“У неділю, за графiком вихiдного дня, на лініях працювали: 191 автобус, понад 250 тролейбусів, 125 трамваïв. І 60 маршруток “Киïвпастрансу”. Також із суботи перевозять пасажирiв i маршрутки приватних перевiзникiв. У недiлю їх в місті працювало 770 одиниць”, – розповів Кличко.

За його словами, весь рухомий склад обов’язково проходить дезінфекція. У транспорті діє обов’язковий масковий режим: як для водіїв і кондукторів, так і для пасажирів.

Масковий режим також є обов’язковим для відвідувачів ринків: зокрема, промислових і сільськогосподарських ярмарків, які сьогодні почали працювати в столиці.

Також сьогодні в місті відкрили спортивні та дитячі майданчики в парках і скверах і на прибудинкових територіях. Крім того, запрацював метрополітен.

При цьому в робочі дні продовжує діяти обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та на Гостомельському шосе. Діє обмеження вранці з 07:00 до 10:00 і ввечері – з 17:00 до 20:00.

(На відео – з 1:55)