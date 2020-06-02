Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Відразу, відповідно до затверджених нами алгоритмів, було виявлено коло контактних осіб, з якими контактував цей співробітник. Було визначено кількість цих людей”, – зазначив він.

Степанов уточнив, що співробітникам міністерства проведуть тестування на коронавірус, і частину з них відправлять на самоізоляцію.

“Сьогодні буде проведено відповідне тестування, щоб всі були протестовані. Якусь кількість людей буде відправлено на самоізоляцію. Тобто все так, як було встановлено нашими алгоритмами, як це відбувається на будь-якому іншому підприємстві або в організації”, – наголосив міністр.

(На відео – з 3:40)