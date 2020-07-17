Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що українців не штрафуватимуть, якщо вони не будуть носити захисні маски на вулиці.

Про це заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Він пояснив, що маски потрібні тільки в місцях з масовим скупченням людей, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

“У 392-й постанові уряду чітко визначено, що на вулиці маску носити не потрібно. Вона необхідна тільки в разі, якщо ви перебуваєте в масовому скупченні людей, але не в змозі дотримуватися соціальної дистанції”, – заявив міністр.

За його словами, в МОЗ не припиняють роботу над удосконаленням правил дотримання карантину, щоб їх неможливо було трактувати по-різному.

“Ми постійно намагаємося вдосконалити наші правила. Щоб вони були чіткі і без подвійного тлумачення. У ресторані за столом може сидіти не більше 4 осіб. Просте правило. Його неможливо інакше тлумачити.

Коли ти заходиш в тролейбус, в трамвай чи метро, ​​ти теж повинен бути в масці. Це теж чітке правило. Людина повинна знати, що за недотримання цих правил можливе покарання”, – сказав міністр.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок.

Розміри штрафів запропоновано встановити на наступному рівні:

• для фізичних осіб – від 170 до 255 гривень;

• для юридичних осіб – від 3400 до 5100 гривень.