У Києві та Київській області запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР. Проте можливий варіант, коли особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Водій може уникнути адміністративної відповідальності в разі нарушеніянаказанія при порушенні ПДР:

якщо протягом 20 днів з дати отримання постанови, особа надала документ про те, що транспортний засіб або номерні знаки вибули з його законного володіння в результаті протиправних дій (угон, викрадення); якщо особа, яка фактично керувала транспортним засобом, упродовж 20 днів має сплатити штраф та надати заяву до уповноваженого підрозділу Національної поліції щодо визнання факту правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності.

Власники авто можуть дізнатися про факт фіксації порушення:

за допомогою СМС-повідомлення або електронної пошти, якщо подано відповідну заяву в МВС;

на офіційних сайтах МВС або Нацполіції;

від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;

від представників органів Державної прикордонної служби України, вручають постанову при перетині кордону.

З 00:00 1 червня в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Уже є перший штраф за перевищення швидкості.