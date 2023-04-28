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27 квітня

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В МВС повідомили про кількість вбитих та постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки

У ніч на 28 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. Є загиблі та поранені на Черкащині, Дніпропетровщині та Київщині.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 08:00
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Фото: facebook.com/iklymenko.fb/

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що під час ракетного обстрілу окупанти укотре поцілили по житлових будинках українців.

Зокрема в Умані на Черкащині двома ракетами пошкоджено три багатоповерхівки. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих. На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу росіян загинула жінка та трирічна дитина. Ще троє осіб постраждали.

В Українці на Київщині постраждало двоє осіб.

“На місцях влучань працюють рятувальники та поліцейські. Вся допомога людям буде надана якнайшвидше”, – наголосили очільник МВС.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, Ігор Клименко, масований ракетний обстріл, МВС, обстріл України, ракетний обстріл

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