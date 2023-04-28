В МВС повідомили про кількість вбитих та постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки

У ніч на 28 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. Є загиблі та поранені на Черкащині, Дніпропетровщині та Київщині.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що під час ракетного обстрілу окупанти укотре поцілили по житлових будинках українців.

Зокрема в Умані на Черкащині двома ракетами пошкоджено три багатоповерхівки. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих. На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу росіян загинула жінка та трирічна дитина. Ще троє осіб постраждали.

В Українці на Київщині постраждало двоє осіб.

“На місцях влучань працюють рятувальники та поліцейські. Вся допомога людям буде надана якнайшвидше”, – наголосили очільник МВС.