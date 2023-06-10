Джерело: глава МВС України Ігор Клименко
Станом на 12:00 10 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 47 населених пунктів. З цієї кількості 33 (3815 домів) на підконтрольній території, та 14 населених пунктів – на тимчасово окупованій частині.
Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло 4 осіб. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Крім того, 27 осіб вважаються безвісти зниклими.
У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула.
На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Разом з місцевою владою здійснюється підвіз питної та технічної води.
- Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 метра й продовжує знижуватися.
- У соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в районах, які постраждали від підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції, нібито поширюється епідемія холери. Натомість у МОЗ закликали не поширювати неперевірену інформацію.