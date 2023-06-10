Триває 5-та доба після підриву росіянами Каховської ГЕС. Затопленими залишаються десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. На Дніпропетровщині без водопостачання залишились мешканці 26 населених пунктів.

Джерело: глава МВС України Ігор Клименко

Станом на 12:00 10 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 47 населених пунктів. З цієї кількості 33 (3815 домів) на підконтрольній території, та 14 населених пунктів – на тимчасово окупованій частині.

Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло 4 осіб. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Крім того, 27 осіб вважаються безвісти зниклими.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Разом з місцевою владою здійснюється підвіз питної та технічної води.