В Україні пропонують створити Спеціальний трибунал для притягнення керівництва РФ до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, якщо немає відповідних інструментів, які дозволяють здійснити правосуддя, українці повернуться до самого коріння міжнародного кримінального правосуддя, щоб їх створити.

Він також назвав п’ять основних параметрів, які пропонують покласти в основу трибуналу, зокрема:

Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року.

Офіційний статус підсудного не звільнятиме таку особу від відповідальності та не пом’якшуватиме покарання.

Спеціальний трибунал розглядатиме лише злочини агресії Росії проти України.

Цю ініціативу вже підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ, Сейм Литовської Республіки. За словами Кулеби, вона не спрямована на заміну чи послаблення зусиль Міжнародного кримінального суду, а навпаки доповнить їх.