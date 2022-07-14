Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, якщо немає відповідних інструментів, які дозволяють здійснити правосуддя, українці повернуться до самого коріння міжнародного кримінального правосуддя, щоб їх створити.
Він також назвав п’ять основних параметрів, які пропонують покласти в основу трибуналу, зокрема:
- Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року.
- Офіційний статус підсудного не звільнятиме таку особу від відповідальності та не пом’якшуватиме покарання.
- Спеціальний трибунал розглядатиме лише злочини агресії Росії проти України.
Цю ініціативу вже підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ, Сейм Литовської Республіки. За словами Кулеби, вона не спрямована на заміну чи послаблення зусиль Міжнародного кримінального суду, а навпаки доповнить їх.
- Нагадаємо, триває п’ятий місяць повномасштабної агресії російської федерації в Україну. Вже понад сто днів світовий інформаційний простір переповнений повідомленнями про щоденно здійснювані російськими військовими воєнні злочини та злочини проти людяності.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.
- Інформаційна система “Книга катів українського народу” розпочала свою роботу. Вона містить у собі збірку перевірених даних російських військовослужбовців, які чинили та продовжують вчиняти злочини на території України.