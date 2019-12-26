У НАБУ назвали причину обшуків в Мінінформполітики

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“НАБУ і САП здійснюють обшуки, в тому числі в приміщеннях колишнього міністерства інформполітики. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 за власним напрацюванням”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розслідування стосується коштів, виділених на проєкти щодо захисту національного інформаційного простору.

“Щодо обшуків НАБУ: здійснюються в рамках розслідування можливої розтрати службовцями міністерства інформполітики за змовою зі службовцями ДП “Центр захисту інформаційного простору України” і приватними компаніями бюджетних коштів, отриманих для фінансування проектів”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НАБУ прийшло з обшуками в Мінінформполітики. Зазначалося, що обшуки проводилися у справі про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.