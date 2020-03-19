У Національному банку України показали і розповіли, як знезаражують гривневі банкноти в умовах карантину через спалах коронавірусу COVID-19.

Відповідне відео оприлюднила прес-служба НБУ.

Так, із 11 березня вся готівка, яку НБУ отримує від банків, спочатку потрапляє на карантин.

Натомість Нацбанк видає банкам готівку зі своїх сховищ. У першу чергу буде видаватися готівка із запасів, сформованих у попередній період (до поширення коронавірусу), а пізніше – ті банкноти, які пройшли карантин.

Згідно з повідомленням прес-служби НБУ, отримані з обігу банкноти спочатку будуть зберігати окремо протягом не менше 14 днів (що значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях). Лише після цього буде здійснюватися автоматизована обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у спеціальній печі будуть піддаватися “температурному шоку (160 градусів за Цельсієм)”, що теж має сприяти боротьбі з вірусом.

Під час всіх цих процесів працівники НБУ будуть використовувати дезінфікуючі засоби для обробки рук і поверхонь, а також інші засоби захисту.

“Ми не будемо цю готівку обробляти як мінімум протягом 14 діб. Після цього ця готівка буде віддана на автоматизовані системи, які відсортують придатні і зношені банкноти. Зношені банкноти будуть знищені в режимі онлайн. Придатна готівка буде упакована в термоусадкову плівку. Цей процес упаковки передбачає проходження пачки банкнот через термотунель, де підтримується температура мінімум 160 градусів. Це додатковий шок для вірусів”, – розповів директор Центрального сховища НБУ Віталій Брик.

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