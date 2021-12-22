В Nikola анонсували початок серійного випуску електровантажівок Nikola Tre

Про це повідомляє пресслужба компанії.
Найближчими тижнями TTSI розпочне тестування машин, а вже у 2022 році розпочне комерційну експлуатацію. Використовувати вантажівки планують у портах Лос-Анджелеса та Лонг-Біч.
Наразі фахівці Nikola працюють над вантажівками на водневих паливних елементах. Перші екземпляри обіцяють випустити у 2023 році.
У 2022 році TTSI планує придбати у Nikola 30 вантажівок на електротязі та ще 70 на водневих паливних елементах вже у 2023 році.
Довідка. Nikola Corporation – американська високотехнологічна автомобільна компанія. У її портфелі розробки та виробництво магістральних тягачів, що працюють від водневих паливних елементів, Nikola One і Nikola Two (для американського ринку), а також розроблення повністю акумуляторних вантажівок Nikola Tre для європейського ринку, спільно з Iveco.
У компанії також виробляють цивільні та військові електричні квадроцикли-баггі Nikola NZT та Reckless, і водні скутери Nikola WAV.
Також компанія створює власну заправно-виробничу інфраструктуру для своїх вантажівок.
- У березні 2021 року виробник електричних автівок Tesla вперше показав випробування вантажівки Semi. Повідомлялось, що Tesla Semi мають бути оснащені чотирма незалежними двигунами. На одному заряді (якщо вірити Ілону Маску) він матиме проїжджати від 480 до 800 км (залежно від комплектації), а без поломок — до 1,5 млн км.
- Раніше повідомлялось, що автомобільний концерн General Motors і Nikola Corp переглянуть угоду про партнерство в області паливних елементів, в результаті чого акції Nikola впали майже на 25%.