В Nikola анонсували початок серійного випуску електровантажівок Nikola Tre

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найближчими тижнями TTSI розпочне тестування машин, а вже у 2022 році розпочне комерційну експлуатацію. Використовувати вантажівки планують у портах Лос-Анджелеса та Лонг-Біч.

Наразі фахівці Nikola працюють над вантажівками на водневих паливних елементах. Перші екземпляри обіцяють випустити у 2023 році.

У 2022 році TTSI планує придбати у Nikola 30 вантажівок на електротязі та ще 70 на водневих паливних елементах вже у 2023 році.

Довідка. Nikola Corporation – американська високотехнологічна автомобільна компанія. У її портфелі розробки та виробництво магістральних тягачів, що працюють від водневих паливних елементів, Nikola One і Nikola Two (для американського ринку), а також розроблення повністю акумуляторних вантажівок Nikola Tre для європейського ринку, спільно з Iveco.

У компанії також виробляють цивільні та військові електричні квадроцикли-баггі Nikola NZT та Reckless, і водні скутери Nikola WAV.

Також компанія створює власну заправно-виробничу інфраструктуру для своїх вантажівок.