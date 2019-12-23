Про це повідомляє миколаївський журналіст Олег Деренюга в своєму Telegram-каналі.

Кандидат від “Слуги народу” йшов на вибори з програмою розвитку Мішково-Погорілове “за європейським сценарієм”, обіцяв “створення ЖКГ”, робочих місць і істотно зайнятися питанням газифікації. Також він планував проводити пояснювальну роботу про ринок землі і зробити не тільки центральні вулиці, а й абсолютно все.

Але програв самовисуванцю Андрію Ботаніну з розгромним рахунком.

“131 голос за Андрія Ботаніна (самовисуванець) і 26 голосів за Ігоря Бурду (” Слуга народу “)”, – повідомив журналіст.

Раніше ЗМІ писали, що “слуга” Ігор Бурда був пов’язаний з бізнесом Володимира Сальдо в Чехії. Він не тільки торгував котлами AGRIATIS в Херсоні і Миколаєві, а й відвідував чеське містечко, в якому зареєстрований бізнес екс-мера Херсона.