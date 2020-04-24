Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що масове тестування на наявність антитіл до коронавірусу COVID-19 показало, що ним можуть бути інфіковані 14% жителів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC.

Він зазначив, що, протестувавши 3 тисячі людей в 19 округах, виявилося, що у 13,9% з них тест на коронавірус виявився позитивним. Якщо спроектувати це на масштаби штату, то виявиться, що близько 14% його жителів, а це близько 2,7 мільйонів осіб, можуть бути інфіковані COVID-19.

Тестували тих громадян, що не дотримуються режиму самоізоляції і виходять з будинків.

Куомо зазначив, що, за прогнозами, загальний рівень смертності внаслідок зараження коронавірусом в штаті складе 0,5%.

При цьому, в самому Нью-Йорку зараженими можуть бути 21% жителів.

До цього прогнози щодо рівня захворюваності та смертності робили на підставі рівня госпіталізації. Тобто звертали увагу тільки на важкі випадки, коли громадяни змушені були звернутися за медичною допомогою.

Масове тестування, яке вже почали в штаті, показує також тих громадян, які не звертаються за допомогою в медустанови або ж не мають симптомів захворювання.