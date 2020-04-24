Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC.
Він зазначив, що, протестувавши 3 тисячі людей в 19 округах, виявилося, що у 13,9% з них тест на коронавірус виявився позитивним. Якщо спроектувати це на масштаби штату, то виявиться, що близько 14% його жителів, а це близько 2,7 мільйонів осіб, можуть бути інфіковані COVID-19.
Тестували тих громадян, що не дотримуються режиму самоізоляції і виходять з будинків.
Куомо зазначив, що, за прогнозами, загальний рівень смертності внаслідок зараження коронавірусом в штаті складе 0,5%.
При цьому, в самому Нью-Йорку зараженими можуть бути 21% жителів.
До цього прогнози щодо рівня захворюваності та смертності робили на підставі рівня госпіталізації. Тобто звертали увагу тільки на важкі випадки, коли громадяни змушені були звернутися за медичною допомогою.
Масове тестування, яке вже почали в штаті, показує також тих громадян, які не звертаються за допомогою в медустанови або ж не мають симптомів захворювання.
- Жителі американського штату Нью-Йорк подали позов до суду проти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), звинувативши її в “грубій недбалості” при реагуванні на пандемію коронавірусу COVID-19, а також у приховуванні інформації.
- Деякі штати США можуть почати пом’якшення карантинних заходів вже 4 травня.