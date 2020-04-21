Жителі американського штату Нью-Йорк подали позов до суду проти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), звинувативши її в "грубій недбалості" при реагуванні на пандемію коронавірусу COVID-19, а також у приховуванні інформації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спільний позов трьох жителів округу Уестчестер (одного з найбільш постраждалих від коронавірусу) був поданий у понеділок у федеральний суд в Уайт-Плейнсі, штат Нью-Йорк.

Позивачі – Річард Клінг і Стів Роткер з Нью-Рошелл (передмістя Нью-Йорка) і Дженнаро Пурчіа із Скарсдейла.

Вони звинуватили ВООЗ у нездатності: швидко оголосити про пандемію коронавірусу; контролювати реакцію Китаю на первісний спалах COVID-19; надати рекомендації щодо лікування, а також інструкції щодо правильного реагування на спалах (в тому числі щодо обмежень на поїздки); координувати глобальні заходи у відповідь.

Позивачі також звинуватили організацію в змові з урядом Китаю і приховуванні даних щодо серйозності спалаху коронавірусу, що призвело до численних жертв.

“ВООЗ… брала участь у приховуванні пандемії COVID-19 в Китаї… ВООЗ сприяла поширенню коронавірусу по всьому світу, в тому числі в США і штаті Нью-Йорк”, – йдеться в позові, який цитує телеканал Fox News.

Позивачі вимагають від ВООЗ компенсації за шкоду, яку вона заподіяла потерпілим від коронавірусу американцям. Сума компенсації не озвучується. На думку позивачів, шкода заподіяна 756 тисячам жителів округу Уестчестер.

У зазначеному окрузі станом на вечір понеділка було підтверджено 776 смертей від COVID-19.

У ВООЗ поки не прокоментували журналістам інформацію про позов.