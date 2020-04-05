Про це під час брифінгу заявив президент країни Дональд Трамп.
Військові прийдуть на допомогу медикам і в інших штатах, де фіксується високий рівень зараження COVID-19.
У Нью-Йорк планують направити тисячу військових.
Також в Нью-Йорк направлять додаткові апарати штучної вентиляції легенів із загальної кількості 10 тисяч апаратів, які отримав федеральний уряд.
“Зараз у нас в запасі є 10 тисяч апаратів … І ми перекидаємо частину з них в Нью-Йорк”, – заявив Трамп.
Наразі в США понад 312 тисяч випадків зараження. 8,5 тисяч пацієнтів померли внаслідок інфікування коронавірусом. З них 2624 – жителі Нью-Йорка.
- У зв’язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують лише заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.
- Кількість пацієнтів з COVID-19 в американському штаті Нью-Йорк перевищила кількість хворих у всьому Китаї.