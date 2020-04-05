У штат Нью-Йорк, який став епіцентром спалаху коронавірусу COVID-19 на території США, спрямують тисячу військовослужбовців для допомоги медикам.

Про це під час брифінгу заявив президент країни Дональд Трамп.

Військові прийдуть на допомогу медикам і в інших штатах, де фіксується високий рівень зараження COVID-19.

У Нью-Йорк планують направити тисячу військових.

Також в Нью-Йорк направлять додаткові апарати штучної вентиляції легенів із загальної кількості 10 тисяч апаратів, які отримав федеральний уряд.

“Зараз у нас в запасі є 10 тисяч апаратів … І ми перекидаємо частину з них в Нью-Йорк”, – заявив Трамп.

Наразі в США понад 312 тисяч випадків зараження. 8,5 тисяч пацієнтів померли внаслідок інфікування коронавірусом. З них 2624 – жителі Нью-Йорка.