У зв'язку з пандемією коронавірусу в Нью-Йорку мобілізували медпрацівників, всі лікарні обсуговують тільки заражених COVID-19. У Центральному парку вже організували тимчасовий госпіталь на 68 місць, щоб приймати тих, хто заразилися.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Нью-Йорк перетворив трав’янистий луг в Центральному парку в імпровізовану лікарню і вітав військовий корабель госпіталю”, – сказано в повідомленні.

Як правило, на території Центрального парку проходили пікніки. Зараз там встановлено тимчасовий госпіталь на 68 ліжок, призначений для хворих атиповою пневмонією.

Ще тисяча місць для хворих є на борту плаваючого госпіталю (USNS Comfort), який вже причалив в міську гавань.

Ще один імпровізований госпіталь на тисячу ліжок розмістили в Манхеттенському конференц-центрі Javits.

Губернатор штату Ендрю Куомо заявив про те, що має намір побудувати понад тисячу тимчасових лікарень для пацієнтів в кожному з п’яти районів Нью-Йорку, а також у прилеглих округах: Уестчестер, Рокленд, Нассау і Саффолк.

Завдяки таким крокам Нью-Йорк розраховує підготуватися до очікуваного піку смертності через два-три тижні.

Число нових випадків госпіталізації подвоюється кожні шість днів. Це повільніше, ніж минулого тижня, коли нові випадки заражень подвоювалася кожні 2 – 3 дні.

Християнська організація по наданню гуманітарної допомоги Samaritan’s Purse встановила намети для госпіталізованих в Центральному парку.

Мер Нью-Йорка заявив, що наметове госпіталь, як очікується, почне функціонувати до вівторка.

Місто отримало 2500 систем штучної вентиляції легень, обіцяних федеральним урядом. Тепер влада розподіляє ШВЛ разом з індивідуальними засобами захисту, в тому числі близько 9 мільйонів захисних масок, більше 1,5 мільйона хірургічних рукавичок і близько півмільйона масок №95.

Тим часом в місті тільки з початку цього тижня почали контролювати виконання громадянами заходів щодо соціального дистанціювання. Тим, хто порушує правила карантину, загрожують штрафи від 250 до 500 доларів. Штрафувати будуть тих, хто збирається в групах більше 10 осіб, тих, хто не будуть дотримуватися дистанції і так далі.

В поліції Нью-Йорка вважають, що серед їхніх співробітників близько 900 осіб були інфіковані коронавірусом.