У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.

Про це заявив мер міста Білл де Блазіо, повідомляє АР.

Нью-Йорк стане першим містом у США, де діятимуть подібні обмеження.

Нові обмеження запровадять у кілька етапів протягом кількох тижнів у серпні та вересні. Від мешканців та гостей вимагатимуть доказів того, що вони отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

“Єдиний спосіб отримати перепустку в такі заклади – зробити щеплення. Наша мета – переконати всіх, що настав час… Якщо ми збираємося зупинити новий штам – треба зробити щеплення”, – сказав де Блазіо.

Нововведення почнуть діяти 16 серпня. Але контрольні перевірки почнуть діяти не раніше 13 вересня. Саме з 13 вересня в штаті планують відновити звичне навчання в школах.

Наразі, за офіційними даними, приблизно 66% дорослого населення Нью-Йорка повністю вакциновано проти коронавірусу.

Понад 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Таку мету президент США Джо Байден обіцяв здійснити до 4 липня, однак не вдалося.