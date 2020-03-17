Сьогодні, 17 березня, в обмінниках Києва курс долара стрімко зростає і вже перевищив 29 грн.

Про це повідомляють #Букви.

В обмінниках столиці американський долар купують по 28,10/28,40, а продають – 29,19/29,40.

Євро купують по 30,50/31,00, а продають – 32,00/32,50.

Для порівняння, минулого тижня, 11 березня, долар купували по 26,20 гривень, а продавали по 27,40 гривні. Європейську валюту купували по 29,30 гривні, продавали по 30,70 гривні.