Про це повідомляють #Букви.
В обмінниках столиці американський долар купують по 28,10/28,40, а продають – 29,19/29,40.
Євро купують по 30,50/31,00, а продають – 32,00/32,50.
Для порівняння, минулого тижня, 11 березня, долар купували по 26,20 гривень, а продавали по 27,40 гривні. Європейську валюту купували по 29,30 гривні, продавали по 30,70 гривні.
- Раніше в НБУ повідомили, що в Україну готівкова валюта доставляється із затримкою через карантинні заходи по всьому світу. Клієнти банків можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки