Про це йдеться в повідомленні Національного банку України у Facebook.
У НБУ зазначили, що в останні дні в українських касах банків спостерігається брак готівкової валюти у зв’язку підвищеним попитом населення.
“Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему”, – наголосили в НБУ.
- Нацбанк вирішив скеровувати готівку, що надходить від банків, на два тижні в карантин через поширення у світі коронавірусу.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.