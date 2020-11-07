У суботу в Одесі оголосили день жалоби через смерть сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який помер напередодні у віці 86 років. Він був почесним громадянином міста.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Розпорядження про день жалоби в Одесі 7 листопада підписав мер міста Геннадій Труханов.

“У зв’язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 на Одесі оголошено днем ​​жалоби. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов”, – сказано в повідомленні.

Також на сайті вказали, що в пам’ять про Жванецького на будівлях міста буде приспущено прапори з траурними стрічками.

6 листопада, у віці 86 років помер письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Зазначимо, що 7 жовтня Жванецький завершив концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

Народний артист України і народний артист РФ Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі в родині лікарів. Писати мініатюри він почав ще в студентські роки, коли навчався в Одеському інституті морського флоту.

У 2015 році Жванецького внесли в “Білий список” діячів культури – друзів України за те, що він підтримував територіально цілісну, суверенну і демократичну Україну і засуджував агресію, окупацію і анексію з боку Росії.

Але в лютому 2019 року одеський сатирик отримав від президента РФ Володимира Путіна орден “За заслуги перед вітчизною” III ступеня.

Жванецький пояснив, що прийняв нагороду, тому що все життя пише тільки про Одесу.

“І ще раз: мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато-лікар прийняв в Одесі орден Трудового Червоного Прапора. Одеса – моя маленька країна”, – зазначив він.