На пляжі в Одесі розпочинається фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі.

Криклій повідомив, що усі випробування завершені, екологічний стан – у нормі.

Як зазначив міністр, завершальна операція включає наступне:

відкатка води з танкера, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);

випробування водотічності;

переміщення на глибину;

заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном “Атлас-4”;

переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Як відомо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.

Внаслідок аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищив допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.