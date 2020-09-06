Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі.
Криклій повідомив, що усі випробування завершені, екологічний стан – у нормі.
Як зазначив міністр, завершальна операція включає наступне:
- відкатка води з танкера, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);
- випробування водотічності;
- переміщення на глибину;
- заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном “Атлас-4”;
- переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.
Як відомо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.
Внаслідок аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищив допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- У липні повідомлялося, що в Одесі сталося чергове масштабне розлиття нафти з затонулого на пляжі танкера Delfi.
- На початку липня стало відомо, що, за попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера “Делфі” поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).