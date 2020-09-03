Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

У зв’язку зі святкуванням дня міста без дотримання заходів безпеки Степанов звернувся до влади Одеси.

“Вчора ввечері Мережу облетіли фото святкування дня міста в Одесі. Мені здається, те, що ми побачили, просто за межею здорового глузду. Звичайно, жителі міста Одеса – вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи. Думають, що все це буде досить безпечно, йдуть на святкування. У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви всі перебуваєте зараз у виборах, ви всі живете зараз якимись виборчими процесами. Але ж ви точно знаєте, в якому стані зараз знаходиться епідситуація в місті Одеса. Ви ж точно знаєте, скільки заповнених ліжок хворими на COVID-19. Ви точно знаєте, скільки людей помирає щодня від цієї хвороби. Ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку для здоров’я і життя громадян, ваших виборців”, – наголосив міністр.

Він уточнив, що станом на 1 вересня з 203 хворих на COVID-19 в Одеській області 131 людина – жителі міста Одеса.

На ранок 3 вересня в Одеській області заповненість ліжок, відведених під лікування COVID-19, становить 66 %.

“Ще які потрібно дати рекомендації, щоб зрозуміти, що такі масові заходи, масове скупчення людей без дотримання якихось навіть теоретичних заходів безпеки, будуть призводити до збільшення кількості хворих на COVID-19? Тут не потрібно бути Вангою, щоб зрозуміти, що вже через кілька днів, тижнів ми побачимо ще більший приріст кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і в місті Одеса”, – зазначив Степанов.

Він повідомив, що підніме питання перед контролюючими органами щодо проведення подібних заходів.

(На відео – з 3:00)

Як повідомляє одеське видання “Думська”, в Одесі напередодні ввечері пройшов традиційний святковий концерт, присвячений Дню міста. Його організували на Потьомкінських сходах. Відкрив святкове шоу мер міста Геннадій Труханов.

На концерт прийшов натовп людей: під кінець шоу простір був буквально заповнений глядачами.

Карантинні заходи при цьому не дотримувалися: глядачі були без масок і стояли впритул один до одного, не звертаючи уваги на розмітку.