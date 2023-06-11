Джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в Facebook.
Проби морської води відібрали у трьох місцях поблизу Одеси. Зокрема це зробили у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.
Спеціалісти перевіряли воду на наявність завислих речовин, заліза та рівень солоності. Згідно з результатами вони виявили:
- Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини — перевищення в 1,6 раза; залізо — в 9 разів; солоність — нижче за норму у 2,7 раза;
- Ланжерон: залізо – перевищення в 5,2 раза; солоність — нижче за норму у 2,9 раза;
- 16 станція Великого фонтану: завислі речовини — перевищення в 1,1 раза; залізо — у 3,4 раза; солоність — нижче за норму у 2,9 раза.
Для екології наслідки підриву росіянами дамби будуть суттєвими. Під водою опинилися десятки населених пунктів та 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.
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