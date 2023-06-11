Джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в Facebook.

Проби морської води відібрали у трьох місцях поблизу Одеси. Зокрема це зробили у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.

Спеціалісти перевіряли воду на наявність завислих речовин, заліза та рівень солоності. Згідно з результатами вони виявили: