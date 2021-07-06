В Одесі впродовж 6 липня двічі стався обвал будівель. В одній з них загинула жінка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Одеської області.

О 12:06 стало відомо про руйнування будинку на вулиці Старопортофранківській. Раніше в цій будівлі була розташована котельня відділення Дезінфектології. Внаслідок руйнування будівля постраждали 2 легкових автомобілі, постраждалих осіб немає.

Пізніше того ж дня обвалила стеля квартири на вулиці Степовій. На місці виявили тіло загиблої 82-річної власниці квартири.