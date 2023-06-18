Джерело: Одеська міська рада.
“В Одесі заборонена … стихійна торгівля рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торговельних центрів тощо”, — зазначено в повідомленні.
За даними міськради, керівників підприємств та установ, що проводять свою діяльність на території міста Одеси незалежно від форм власності, інформують щодо заборони (обмеження) продажу риби та морепродуктів невстановленого місця вилову.
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету.
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