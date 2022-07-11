Про це повідомила СБУ.
Чоловік розвідував інформацію про протикорабельні комплекси і системи ППО у причорноморських районах. Він мав також проводити підривну діяльність в Одесі.
Для комунікації чоловік використовував спеціально створений анонімний Telegram-канал. Там він отримував завдання та “звітував” про їх виконання своєму “куратору”.
Отримані координати планували використовувати для завдання ракетних ударів в Одеській області. Виявлені позиції він показував у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій.
Одним із завдань чоловіка було сформувати розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальної інформації на півдні. На його телефоні виявлено докази незаконної діяльності, зокрема таємну переписку з окупантами.
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