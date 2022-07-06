Служба безпеки України викрила підприємства, які зривали постачання медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я. Кінцевим бенефіціаром фірм виявився росіянин.

Про це повідомила СБУ.

Силовики викрили факти свідомого зриву постачання. До справи причетні понад десять пов’язаних між собою вітчизняних компаній. Фірми спеціалізуються на постачанні багатовартісного медобладнання.

Протягом останнього року підприємства не виконували договірні зобов’язання систематично. Зокрема вони зривали постачання устаткування та його сервісне обслуговування.

СБУ встановила, що фактичний власник компаній росіянин. Зокрема до умисного невиконання договорів причетні українці, які працювали у менеджменті. Своїми діями підозрювані завдали збитків на майже 13 мільйонів гривень.

Під час обшуків співробітники спецслужби викрили та вилучили печатки підприємств. На носіях інформації та документації є докази протиправної діяльності.

Громадянину Росії повідомлено про підозру у вчиненні злочину заочно, зокрема таке рішення стосується керівника однієї з компаній-постачальників. Нині тривають слідчі дії.