Співробітники СБУ затримали в Одесі агента спецслужб РФ, зловмисник збирав розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, серед основних завдань зловмисника було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів “Нептун”. Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.

У відомстві пояснили, що розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту. Після «прильотів» по міській інфраструктурі російський агент доповідав своїм кураторам про результати ворожого обстрілу.

Співробітникам СБУ вдалося затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.

За даними слідства, затриманим є місцевий мешканець, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вийшов на російські спецслужби й запропонував їм свою допомогу у широкомасштабній війні проти України.

Також було встановлено, що зловмисник контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі. Так само передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.