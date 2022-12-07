Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Зазначається, що одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ МП у Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.
За даними спецслужбовців, ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.
Перший зрадник “повідомляв” агресору про місцевих, які могли чинити спротив окупаційним угрупованням. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання — 12 років позбавлення волі.
“За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до РФ у 2014 році. З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань “ЛНР”, — йдеться в повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ.
Суд визнав фігуранта винним у наданні збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ МП, який пішов на добровільну співпрацю з агресором. Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав росіянам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. За попередніми даними, саме з його допомогою ворог викрав двох українських патріотів.
Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України. Його протиправні дії розслідує Служба безпеки як державну зраду.
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