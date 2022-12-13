В Одесі викрито агента, який зливав інформацію про українських захисників у місті до штабу ПВК "Вагнера". Також він надсилав дані до московського ОМОНу, який воює в Україні.

Про це повідомили у Telegram-каналі СБУ.

Слідство встановило, що чоловіка завербували спецслужби РФ після широкомасштабного вторгнення. Місцевого жителя затримали в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України.

На телефоні зрадника знайдено електронні карти з “цілями” повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря.

Завданням агента було збирати розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. Його цікавили місця дислокації та особливості маскування підрозділів берегової оборони. Чоловік намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони обласного центру.

Ворог використовував отримані дані для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів. Їх мали спрямовувати по міській інфраструктурі.

Крім того, у поплічника ворога знайдено контакти штабу “Вагнера” та московського ОМОНу. Останні є спецпідрозділом Росгвардії, які беруть активну участь у війні проти України.

Агент виходив на “місцевість” та приховано спостерігав за українськими об’єктами, аби збирати дані про них. Також він проводив їх фотофіксацію. Російські спецслужби отримували інформацію у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.