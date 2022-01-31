В Одеській області місцеві жителі побачили на електроопорах предмети, які схожі на гранати. Виявилося, що муляжі на стовпи причепив житель міста Білгород-Дністровський.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Правоохоронців викликав місцевий житель, який перелякався через знахідку. Прибулі поліціянти дізналися, що муляжі вибухонебезпечних предметів повісив власник території приватної садиби. Таким чином чоловік хотів уберегти своє майно він злочинців.

Житель вирушив до місцевого ринку, де придбав обманки. Після цього він прив’язав муляжі вибухонебезпечних предметів на скотч зверху на стовпах. Поблизу фейкових гранат знаходилися камери спостереження, які чоловік встановив заздалегідь.

Зазначені відомості зареєстровані до журналу єдиного обліку Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію.