Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією України шукають у Дніпрі свідків та очевидців, які бачили, як нацгвардієць Артемій Рябчук утік з місця скоєння злочину на Південмаші.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

Нагадаємо, що у Дніпрі сталася трагедія. Солдат Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені.

Наразі слідством встановлено, що підозрюваний після того, як утік з місця злочину зі зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпра біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупинити автомобілі.

У заяві зазначається, що зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвезти його до міста Підгородного Дніпропетровської області.

З огляду на це, правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили у зазначений період Артемія Рябчука, зв’язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.