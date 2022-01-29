Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.
Нагадаємо, що у Дніпрі сталася трагедія. Солдат Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені.
Наразі слідством встановлено, що підозрюваний після того, як утік з місця злочину зі зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпра біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупинити автомобілі.
У заяві зазначається, що зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвезти його до міста Підгородного Дніпропетровської області.
З огляду на це, правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили у зазначений період Артемія Рябчука, зв’язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.
- Також у Дніпрі сьогодні триває прощання із загиблими під час стрілянини на Південному машинобудівному заводі, де було вбито чотирьох бійців Нацгвардії та цивільну жінку. Тіла загиблих для прощання розмістили в Палаці культури машинобудівників під виконання оркестру.
- Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук ймовірно відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Денис Монастирський прокоментував рапорт про звільнення командувача Національної гвардії України (НГУ) Миколи Балана.
- Солдат Національної гвардії України, який 27 січня влаштував стрілянину у Дніпрі, визнав провину. Суд обрав запобіжний захід.