Про це повідомляє “Громадське” в Twitter.
Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби Артем Рябчук з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.
Як зазначило американське видання The New York Times, ця подія не випадкова внутрішня трагедія, а тривожний сигнал про ескалацію з боку Росії.
Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винен і повністю визнаю свою провину”, — заявив Артемій Рябчук.
Кіровський суд у Дніпрі обрав запобіжним заходом арешт у слідчому ізоляторі до 27 березня без можливості внесення застави.
«Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину», — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що «він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ
— hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022
- Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Також Національна гвардія України повідомила імена загиблих унаслідок стрілянини у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць Артем Рябчук, загинули 5 осіб.