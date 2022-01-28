Солдат Національної гвардії України Артемій Рябчук, який 27 січня влаштував стрілянину у Дніпрі, визнав провину. Суд обрав запобіжний захід.

Про це повідомляє “Громадське” в Twitter.

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби Артем Рябчук з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.

Як зазначило американське видання The New York Times, ця подія не випадкова внутрішня трагедія, а тривожний сигнал про ескалацію з боку Росії.

Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винен і повністю визнаю свою провину”, — заявив Артемій Рябчук.

Кіровський суд у Дніпрі обрав запобіжним заходом арешт у слідчому ізоляторі до 27 березня без можливості внесення застави.

«Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину», — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що «він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022