Загалом споживання електроенергії дещо зменшилося, проте дефіцит в енергосистемі залишається значним. Найскладніша ситуація з енергопостачання в Одеській області, зараз триває відновлення енергоживлення регіону.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Станом на 10:00 28 січня споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тому дефіцит в енергосистемі все ще залишається значним.

Причиною дефіциту потужності є пошкоджені внаслідок російських ракетних та дронових атак електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

В “Укренерго” пояснили, що атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Наразі виробництво електроенергії на електростанціях не може повністю покрити споживання.

Щодо обмеження споживання, то зараз до всіх обленерго доведені ліміти, які діють упродовж доби.

Крім цього, зараз триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.