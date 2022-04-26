Про це повідомила Одеська міська рада.
Обставини та інформація про поранених уточнюється.
З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Водіїв попросили заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху.
Закриття одного з мостів з Білгород-Дністровського району в бік Одеси підтвердили у Білгород-Дністровській міській раді.
- Нагадаємо, захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.
- На території так званої “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) знову пролунали вибухи. Цього разу повідомляється про знищення антен, які транслювали радіо РФ.