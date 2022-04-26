Окупанти завдали ракетного удару по мосту в Одеській області. Постраждала споруда через Дністровський лиман із Білгород-Дністровського.

Про це повідомила Одеська міська рада.

Обставини та інформація про поранених уточнюється.

З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Водіїв попросили заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху.

Закриття одного з мостів з Білгород-Дністровського району в бік Одеси підтвердили у Білгород-Дністровській міській раді.