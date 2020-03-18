Водії одеських маршруток відмовилися виходити на лінії, боячись штрафів за перевезення понад 10 пасажирів. Пасажири влаштовують бійки та сварки в тролейбусах і трамваях.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська“.

Близько 80% маршруток, які курсують між спальними районами (селище Котовського, Таїрова) і центром міста, не вийшли сьогодні на лінії. Причин тому кілька — деякі водії стурбовані тим, що возити не більше 10 пасажирів нерентабельно, а інші — бояться штрафів за порушення цього обмеження.

“Інші бояться, що сяде більше десяти пасажирів, а штраф буде 17 тисяч гривень. Це причина того, що 50% транспорту в Одесі не вийшло сьогодні на маршрути. Ми направили своїх інспекторів, щоб роз’яснити людям, як їм діяти. Ми в постійному контакті в керівництвом усіх парків”, — сказав заступник директора департаменту транспорту Сергій Щербань.

Також, на думку чиновника, частина водіїв не вийшли на роботу тому, що проживають в області, і на час карантину вирішили залишитися вдома.

За інформацією муніципалітету, на маршрути не вийшли автобуси 9 місцевих автопідприємств. Кількість відсутніх на зміні маршруток варіюється від 20 до 65% автопарку підприємств.

У зв’язку з відсутністю маршруток на лініях, пасажири намагаються проїхати в трамваях та тролейбусах в кількості більше дозволеного.

Співробітники КП “Одесміськелектротранс”, намагаючись обмежити їх кількість в салонах, через гучномовець зверталися до громадян із закликом не набиватися в транспорт. У деяких випадках це спрацювало.

На тлі цього між водіями та пасажирами, та й між самими пасажирами, спалахували сварки та навіть бійки. Пасажири набивалися в транспорт, перевищивши дозволену кількість, а водії, намагаючись уникнути штрафів, викликали поліцію. Останні на місце не виїжджають.

Також пасажири, які встигли потрапити в транспорт, вели себе агресивно по відношенню до тих, хто потрапити не зміг, в тому числі — застосовуючи фізичну силу.

“Поліція обіцяла сьогодні штрафувати водіїв за перевищення допустимої кількості людей в салоні. Побоюючись штрафу, водії викликають поліцію, але патрульна просто не приїжджає. Люди набиваються в транспорт та відмовляються виходити. На одному з маршрутів уже був мордобій. Перші десять пасажирів, які вже перебували в маршрутці, не пускали всередину інших і застосували до них фізичну силу”, — додав представник департаменту транспорту.

Так в одному з тролейбусів пасажирку не пустили через відсутність маски. Кондуктор виштовхнула жінку з транспорту. Відео інциденту опублікував в Мережі очевидець інциденту.

Одеська мерії вирішила провести нараду з перевізниками, щоб знайти спосіб врегулювання ситуації.