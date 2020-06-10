У середу, 10 червня, в Одесі обрушилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

“10 червня о 03:09 у м. Одеса по вул. Ясна, 10 сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир (зараєстровано 37 осіб, проживало 24 особи)”, – сказано у повідомленні.

Зазначається, що з будинку виведено 24 мешканців.

У зруйнованій частині будинку розташовано 5 квартир, в яких мешкало 4 родини. В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу.

Від ДСНС залучено 33 людини особового складу та 4 од. техніки.