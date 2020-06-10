Про це повідомили у ДСНС.
“10 червня о 03:09 у м. Одеса по вул. Ясна, 10 сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир (зараєстровано 37 осіб, проживало 24 особи)”, – сказано у повідомленні.
Зазначається, що з будинку виведено 24 мешканців.
У зруйнованій частині будинку розташовано 5 квартир, в яких мешкало 4 родини. В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу.
Від ДСНС залучено 33 людини особового складу та 4 од. техніки.
- Раніше повідомлялося, що 18 травня в Одесі по вулиці Торгова, 20 сталося часткове обвалення стіни п’ятиповерхового житлового будинку.
- В Одесі ввечері 21 травня обвалився фасад і дах двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.